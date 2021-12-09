大陸網球女將彭帥自曝遭大陸前副總理張高麗性侵後，人身安危備受國際關注。德國籍的國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫昨（8日）表示，彭帥未受強迫與威脅，他日前與彭帥視訊通話時，看不出她受到壓迫。

巴赫（Thomas Bach）日前與彭帥視訊通話，事後聲稱她安全無虞，但因沒有提到她指控前大陸國務院副總理張高麗性侵，遭外界批評幫大陸對外宣傳。

據報導，巴赫反駁外界指他是為大陸政治宣傳的指控，但對於世界女子職業網球協會（WTA）擔憂彭帥可能遭到強迫或威脅，巴赫也否認有此可能性。

巴赫11月21日與彭帥視訊通話時，國際奧會運動員委員會（IOC AC）主席暨芬蘭前冰球國手特霍（Emma Terho），以及IOC中國委員暨前女子羽球好手李玲蔚也在旁。巴赫稱，11月與彭帥視訊通話時，在場全體人員都有同樣的印象，彭帥看起來不像有受到壓迫。

此外，巴赫表示，今年夏天的東京奧運，全球有超過30億人透過電視或網路收看，會議中一致肯定東京奧運相當成功，採取了有效的新冠防疫措施。

對於美國、澳洲、英國等表態要「外交抵制」明年2月的北京冬奧，巴赫說，這些採取外交抵制的國家都強調選手還是會參賽，認為對北京冬奧沒有太大影響。