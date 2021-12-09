苗栗縣長徐耀昌、文化部藝術發展司司長梁晋誌等人，一同見證苗北藝文中心過去10年有成。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府斥資13億8000萬元打造苗北藝文中心，今年為啟用第10年，9日苗栗縣長徐耀昌、文化部藝術發展司司長梁晋誌等人，感謝各界的支持與鼓勵，一同見證苗北藝文中心過去10年有成，期待未來10年讓苗栗朝向台灣藝術新據點。

苗北藝文中心在101年啟用，演出類型包括音樂、戲劇、舞蹈、室內樂、相聲、兒童劇等表演藝術，主題涵蓋古典音樂與傳統藝術，並將在地藝術家培養成全國性的展演團隊，更與中央級場館合作，引進專業的音樂、藝術等團隊，讓縣民能就近欣賞最精彩的演出，培養在地藝文素養。

除了藝文表演以外，苗北還規劃視覺藝術展覽，類型涵蓋畫作、木雕、陶藝、多元媒材藝術創作，近年更是透過戶外光影計畫，在四季有不同迎賓面貌，讓苗北藝文中心建築物「亮起來」，更顯朝氣蓬勃。

苗北藝文中心董事長徐千剛、苗北藝術總監林佳瑩表示，苗北10年走來不容易，尤其去年又遇上疫情衝擊，但在疫情嚴峻期間，團隊齊心努力，落實防疫並以多元化方式持續推展表演藝術，期待下個10年將持續努力，安排更多精采的節目。

文化部藝術發展司長梁晋誌指出，苗北10年來讓場館不只有租界用途，更能引進最好的藝文團隊，培養更多藝文人口，建構優質的藝文生態系。

縣長徐耀昌表示，苗北藝文中心在前總監吳博滿以及現任總監林佳瑩的用心經營下，10年來造就許多優秀孩子，從藝文啟發智慧培養更多音樂及藝術人才，同時也提升在地的藝文素養，不僅在精彩表演下觀眾皆認真專注欣賞，也成功培養使用者付費觀念，養成購票看表演的習慣，他也期待未來從兒童劇到大型表演，不同年齡層的觀眾都能在苗北的藝文洗禮下，提升藝術涵養，共同打造幸福苗栗。