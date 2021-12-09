涉嫌對綠委高嘉瑜施暴的林秉樞遭逮後，今首度透過律師發表道歉聲明，稱自己是一時躁症發作，無法克制才打人，心中滿是悔恨，願意向高嘉瑜跪地道歉，但聲明中也提到有關公投及台中第二選區立委補選的內容，對此，民眾黨發言人楊寶楨質疑，為何林遭羈押禁見後還可以放話，背後是誰在給林撐腰？

楊寶楨今（9日）在臉書發文表示，為何林秉樞被羈押禁見，還能透過律師出來發聲明、「放話」帶風向，這合理嗎？楊寶楨質疑，背後是誰在給林撐腰？

對於林秉樞提到自己是因為躁症發作，控制不住，才對高嘉瑜施暴，楊寶楨直言，那碰到其他政商名流，躁症就不會發作？林現在釋出這樣的訊息，是想要爭取減刑嗎？

其次，楊寶楨指出，如果林秉樞不確定自己未來會面對何種程度的刑責，這時還有心力「憂國憂民」，呼籲大家把焦點轉回立委補選和四大公投？是林早就知道自己有人罩，預期到不會面對多嚴重的刑責，還是覺得偉大到足以撼動大家對公共議題的討論？此外，楊認為，林說法跟綠營側翼帶的風向一模一樣，難道是在宣示效忠，在在都讓人很難不懷疑林和民進黨之間的關係。

由於林秉樞的聲明引起外界關注，對於這份聲明是否為林透過律師所發布，林的律師黃國城稍早表示，他目前有急事處理，尚無法回覆。

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