台中市林姓男子，去年2月間騎機車經過霧峰區封堤路，卻與超速行駛、由曾姓清潔隊員駕駛的垃圾車發生碰撞，林男因頭部重創死亡。台中高分院日前依過失致死罪判曾男6月刑期，而林男家屬也提起國賠，台中地院認為曾、林肇責各為50％，盼環保局應賠償157萬元。可上訴。

判決指出，曾姓男子為環保局大里清潔隊的隊員，平日負責駕駛垃圾車、清運垃圾，他於2020年2月10日下午4點左右，駕駛垃圾車、沿霧峰區峰堤路由東往西方向直行，該道路時速限制為30公里，但垃圾車行駛速度為50公里，已經超速。

且當時天氣晴朗、無視線遮擋，曾男卻未充分注意車前狀況，竟與騎乘機車、沿峰堤路由東往西行駛並準備左轉至吉峰西路的林男（79歲）發生碰撞，導致林被撞後連人帶車倒地，送醫急救後，仍因創傷性休克合併中樞衰竭、盧腦損傷出血而死亡。

林男與妻子結縭60年，兩人育有5名子女，家屬向法院提起國賠，並主張市府應賠償喪葬費用59萬5730元、林妻精神撫恤金250萬、子女精神撫慰各180萬。林妻並認為，她與丈夫結婚60年，早期經濟艱困，夫妻倆務農還打零工，但夫妻情深且彼此相互依靠，多年前被倒會積欠400多萬債款，希望拿賠償金償還債務。

家屬並認為，林男自恃是公務員、有國家代為賠償，在治喪期間沒有真誠慰問家屬，犯後態度冷漠無情。

法官查閱現場事故資料，發現兩車是呈90度垂直角度撞擊，顯示林男是主動要以待轉的方式左轉、未禮讓直行的垃圾車，即便曾男以符合規定的時速30公里行駛，也無法及時反應，判定兩人肇責各半，判台中市環保局賠償157萬元。