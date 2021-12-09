無黨籍立委林昶佐罷免案明年1月9日見真章，出力甚多的台北市議員鍾小平稱連署達陣是回國民黨的「伴手禮」，引發多位藍議員不滿，怒指鍾小平是操作政治利益的「跳梁小丑」。鍾小平今受訪表示「這話就重了」，說自己只是盡本分，畢竟回國民黨不能兩手空空，只帶2串蕉回來。

鍾小平今於台北市議會接受媒體聯訪，媒體詢問藍營對「罷昶」陷入矛盾，氣勢似乎沒動員起來？他表示，目前就是陸軍鴨子滑水，現階段應把年底公投搞贏，且國民黨已放話這是閣揆保衛戰，輸的話行政院長蘇貞昌應下台，反之藍營若輸也會受傷。

媒體追問，傳出國民黨內部點名立委鄭麗文擔任主砲手，只要協助拉下林昶佐後就會直攻補選。鍾則說他對此事沒有評論，但打聽後應該是立法院放出的消息，但任何人要選的話他認為都是好事。

此外，由於鍾小平目前搭同舟計畫申請回國民黨，還說罷昶連署達陣是伴手禮，讓黨內部分人士相當不開心，市議員應曉薇更轟鍾是「跳梁小丑」。鍾則表示「這話就重了」，他認為自己就盡本分，畢竟回國民黨不能兩手空空、帶2串蕉回來，且既然有同舟專案他就回來。

鍾近一步指出，他認為可先拚完1218四大公投，再來處理回黨之事，畢竟公投情況危機，無論是回黨、罷昶案及台中第二選區立委補選，在此時此刻都不重要，罷昶案至少在公投之後還有20天可處理，現階段要務是支持國民黨主席朱立倫，以及集中焦點在年底公投，他認為民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴事件，對於國民黨來說是很好的契機，應好好把握。

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