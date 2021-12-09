訊聯(1784)結盟屏科大、台灣獸醫再生醫學會，打造寵物細胞治療產業鏈。董事長蔡政憲說，公司更進一步將人類特管法細胞治療與再生醫學經驗，平行應用到寵物細胞治療，與屏科大、台灣獸醫再生醫學會合作，展開國內第一個動物細胞治療大型學術研究，並結盟深耕寵物醫療通路的牧騰生技，正式投入動物細胞治療中。

據美國Persistence Market Research預測，2017~2026年犬類幹細胞治療市場的年複合成長率4.2%，市值達到2.1億美元(超過新台幣60億元)。據農委會寵物登記管理資訊網與內政部的資料換算，今年前10月寵物以每2.4分鐘的速度成為台灣家庭新成員，超過人類新生兒每3.4分鐘一位。

全台犬貓數依內政部與農委會預估，2021年達295萬隻，首度超過0~14歲幼年人口數289萬。台灣寵物市場的年產值樂觀估計超過500億元，全球動物健康市場至2028年更將超過兩兆，寵物健康照護商機大。

台灣獸醫再生醫學會理事長林昇全醫師觀察到，寵物退化性關節炎的發生率和人類一樣大幅提升。許多人誤以為高齡才需要面對退化性關節炎，其實現在因為運動、路跑風氣盛行，長時間磨損關節軟骨，退化性關節炎已有年輕化的趨勢，全台退化性關節炎人口達350萬；而寵物則因為家中多以硬質的磁磚地為主，導致關節慢性損傷，1歲就可能罹患退化性關節炎，且犬貓是四隻腳，相較人類市場需求加倍！

林昇全醫師進一步說明，據統計，狗兒1歲起有2成出現退化性關節炎的症狀，8歲以上高達8成；貓咪6歲起有3成、12歲以上則高達9成！此外，根據2019年美國獸醫外科醫學會研究指出，假設狗左腳韌帶損傷，40~60%會連帶影響到右腳，建議盡早介入治療。