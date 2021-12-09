廣越(4438)公告11月合併營收13.33億元，相較去年同期成長196.68%、月成長54.09%，累計1~11月營收115.21億年成長-1.29%，連續2個月正向成長。廣越明年將再擴增生產線，法人估資本支出將較今年倍增。同時，廣越優化產品組合，今年毛利率年增4個百分點，預估明年毛利率將可望較今年再增2個百分點。展望明年首季營收，受到基期偏低、產品調整和訂單遞延等因素下，明年Q1營收年增可望達8成，成為史上最旺Q1。

廣越吳朝筆總經理表示，自10月初迄今，越南各廠已分階段陸續復工，10月剛啟封開始陸續生產，11月工廠復工率雖已達85%左右，惟受到國際各港口塞港及空運機場延誤出口因素影響，故仍有部分成品出貨遞延至12月及明年1月，惟11月營收相較去年同期YOY仍為倍數成長、預料12月將亦呈現倍數成長，使今年Q4淡季為史上首度轉旺季模式，11月已爆量出貨、12月將延續成長，明年首季訂單可望轉為旺季。

法人表示，全球紡織成衣主要供應鏈越南斷鏈3 ~ 4個月，各知名品牌庫存水位降至新低。反聖嬰現象再起，造成全球嚴冬氣候再現、寒冷空氣在北美以及歐洲陸續報到，助攻羽絨服大廠廣越營收向上邁進，法人市場普遍看好廣越第四季業績可望由淡轉旺、明年Q1亦可望擺脫傳統淡季，成為史上最旺第一季。