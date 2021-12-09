雖然國內疫情趨緩，但國際疫情仍持續嚴峻且又增加Omicron新型變異株的威脅，高市府不敢掉以輕心，衛生局偕同海洋局與移民署南區高雄市專勤隊及鮪魚、魷魚、圍網等公會9日在前鎮區漁民服務中心開設莫德納疫苗接種站，並提供多國翻譯，總計接種人數292人，由於外籍人士響應熱烈，市府決定於下午4時30分再加開一場次。

為了提升國內民眾及外籍人士疫苗接種率，高市府衛生局、海洋局等相關單位在前鎮區漁民服務中心1樓中庭開設莫德納疫苗接種站，現場除了有英文、越文、泰文及印文等翻譯服務，符合接種條件的民眾完成接種後，還可獲得便當盒及洗衣粉等生活用品，9日上午總計接種292人，因外籍人士響應熱烈，市府決定在下午緊急加開1場次，提供民眾便利的接種服務。

衛生局指出，凡滿18歲以上未完成第1、2劑及距完成第2劑（不限疫苗類別）接種滿5個月的民眾，皆可免預約到漁民服務中心現場登記，另外，國際移工持居留證（無論是否逾期）或中華民國統一證號基資表及健保卡，皆可立即接種。

衛生局也提醒，民眾需攜帶健保卡前往接種，如為接種COVID-19第2、3劑疫苗者，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利現場醫師評估，現場如遇啟動流量管制，也請配合依序耐心等候。