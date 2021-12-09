前MLB海盜韓國球星姜正浩恐和棒球告別，據傳也放棄重返老東家韓職培證英雄，不過據韓媒《韓聯社》報導，前大聯盟古巴重炮普伊(Yasiel Puig)將與培證英雄簽下1年100萬美元合約，與姜正浩同樣身為爭議人物的他沒意外將前往韓國職棒發展。

Jeeho Yoo of Yonhap News Agency in South Korea reports that the KBO's Kiwam Heroes have signed OF Yasiel Puig to a one-year, $1 million contract. For Fantasy Analysis Click Here: https://t.co/kZMrcfw3ZN — Fantasy Alarm (@FantasyAlarm) December 9, 2021

而普伊表示其實他仍想重返MLB打球，但未料聯盟面臨封館，所以收到多家韓職球隊邀約的他與培證英雄達成協議，據韓媒報導培證英雄也派人前往冬季聯盟看普伊打球，可見對他的身手相當有興趣，目前普伊其實才31歲，仍有機會在棒球場大顯神威。

普伊在2013年加入道奇，與球隊簽下7年4200萬美元合約，這個充滿爆發力的外野手又被稱為「古巴野馬」，球風與性格就如同外號一樣奔放，首年他在道奇出戰104場繳出19轟、42分打點，打擊率.319的成績，攻擊指數達.925，可說是一鳴驚人。

而在2017年他出賽生涯最多的152場，繳出28轟、74打點、15次盜壘，打擊率.263成績，長打率有.487，接下來他連續4年他繳出20轟以上成績，打擊率也都維持在.250以上，可說是相當穩定的一門炮火，不過在2019年被交易到紅人後他的生涯就出現丕變。

在紅人時普伊成了亂鬥常客，2019年4月8日他們與海盜展開亂鬥，當時海盜投手阿契(Chris Archer)差點砸到紅人打者狄崔(Derek Dietrich)，吞下裁判警告，接著引來紅人教練和狄崔不滿，雙方清空牛棚上演混戰，性格火爆的普伊成了最失控的人。

Benches clear in Pittsburgh during Reds - Pirates game. pic.twitter.com/Dm6SSnvUNP — MLB (@MLB) April 7, 2019

沒想到7月兩隊交手又出事了，狄崔再遭遇近身球，接著9局紅人投手賈瑞特(Amir Garrett)與對方起口角，隻身衝進對方休息區，雙方清空板凳，而普伊失控想上前找人理論，再次成為衝突中的主角，普伊也在這段紅人與海盜鬧劇中加深人們對他的火爆印象，希望他前往韓職能好好控制脾氣！