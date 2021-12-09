女星德馨近年參與多部8點檔鄉土劇，精湛演技獲得大批粉絲支持，外型美豔的她過去曾有過段婚姻並育有一雙子女，如今她和廚師男友廣宏一穩定交往3年，儘管小倆口一度因誤會鬧翻，隨後也光速和好，沒想到9日德馨又突然在臉書向男友道歉：「我欺騙了你好幾次」。

德馨今(9日)突然在臉書發文標記男友，「我欺騙了你好幾次，對不起。廣宏一。」令外界霧裡看花，過去廣宏一曾在臉書上失控，怒指德馨騙他去南下工作，其實是陪酒並附上德馨聚餐的照片，德馨在和廣宏一溝通過後，也坦言她和男友在吵架，因此沒告訴對方去台南吃飯的事。

德馨突然在臉書發文向廣宏一道歉。(圖/翻攝自德馨臉書)

此事就在德馨道歉承認撒謊後落幕，雙方也順利解開誤會，但卻有網友認為廣宏一控制慾太強，德馨去哪都要報備，直指廣宏一是恐怖情人，「在臉書被逼道歉，太過分了」，對此，德馨日前還在出席公益記者會時替男友澄清，「他真的不是啦，趁今天撕掉（標籤）」。

沒想到如今德馨又發文道歉，還在2小時後刪掉貼文，據《ETtoday新聞雲》報導，德馨解釋她會發文是情侶之間的溝通問題，在行程上和男友出現紛爭，自己也覺得不該欺騙，因此在臉書道歉以示誠意。