櫃買中心9日表示，預計於12月14日審議寶緯工業公司（4558）上櫃案。
寶緯工業主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，董事長為詹勳霖，推薦證券商為日盛證券、第一金證券、合作金庫證券及元富證券，申請時資本額4億4100萬元。
寶緯工業109年營業收入為13億9635萬元，稅後淨利為8944萬元，每股盈餘為2.02元。110年前三季之營業收入為15億5397萬元，稅後淨利為1億4410萬元，每股盈餘為3.26元。
櫃買中心9日表示，預計於12月14日審議寶緯工業公司（4558）上櫃案。
寶緯工業主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，董事長為詹勳霖，推薦證券商為日盛證券、第一金證券、合作金庫證券及元富證券，申請時資本額4億4100萬元。
寶緯工業109年營業收入為13億9635萬元，稅後淨利為8944萬元，每股盈餘為2.02元。110年前三季之營業收入為15億5397萬元，稅後淨利為1億4410萬元，每股盈餘為3.26元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。