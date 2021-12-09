蔡女到台中大里訪友，離去時發現自己的愛車不見了，霧峰分局成功派出所員警陪同沿街找尋，發現蔡女愛車還好端端的停在中山路邊。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

警察先生，我的車子「不見了」，29歲蔡姓女子，日前慌慌張張跑進中市警局霧峰分局成功派出所，向警察求助，員警一邊安撫蔡女情緒，一邊調閱監視錄影器畫面，一邊帶蔡女往該車最後出現的路段，果然蔡女一眼就看到自己的愛車好端端的停在路邊，並沒有不見，讓蔡女開心的笑了。

從南部上來台中訪友的蔡女，與朋友聊得太開心，離開時在以為的停車位置，找不到自己的愛車。她向警方表示，對大里地區路段不熟，停車後卻忘記位置，自己找很久卻怎麼也找不到愛車，只好至鄰近派出所求助，希望警方幫忙協尋。

員警一邊安撫蔡女情緒，請她細細回想，停車時周邊的特徵，另一方面調閱監視錄影器畫面，找出蔡女愛車最後身影在大里區中山路與公園街口一帶，員警便帶著蔡女前往該處，以該處為中心點，沿著大街小巷繞巡。

還好，皇天不負苦心人，員警與蔡女來到中山路時，蔡女一眼就看到愛車好端端的停在路邊，頓時激動地向警方答謝，開心的笑稱，還好是虛驚一場，並萬分感謝警方，如此有耐心的了解來龍去脈、還陪同尋回愛車，而且還這麼高效率，令蔡女讚嘆不已。

霧峰分局長李建興呼籲，若愛車不見時，切勿慌張，應先穩定情緒冷靜下來，先檢查鑰匙是否還在身上，同時可至曾去過的點查看，或就近派出所請警察協助至附近調閱監器確認停放位置；同時呼籲下車後切記確認車輛有無上鎖，機車鑰匙有無拔起，並確認有將鑰匙拔起收好，降低車輛遭竊之風險。