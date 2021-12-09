香港文匯網報導，針對美眾議院審議通過禁止從中國新疆地區進口相關法案，中國商務部發言人高峰今天（9日）回應稱，美方枉顧事實，擬通過立法禁止進口中國涉疆產品，這是以所謂「人權」之名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實。他強調，對此中方堅決反對，美方應立即停止錯誤做法。

今天的中國商務部記者會上，有記者提問稱，美東時間12月8日，美眾議院審議通過禁止從中國新疆地區進口產品的《維吾爾強迫勞動預防法案》。請問商務部對此有何評價？

高峰表示，已注意到有關情況。他強調，美方枉顧事實，擬通過立法禁止進口中國涉疆產品，這是以所謂「人權」之名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實，完全違背世貿組織原則，是對國際經貿秩序和自由貿易規則的嚴重破壞，必將嚴重損害兩國企業和消費者的切身利益，是對中國新疆地區各族群眾生存權、發展權等基本人權的嚴重破壞，也會加劇全球供應鏈緊張、影響全球經濟復甦。

他指出，對此中方堅決反對。美方應立即停止錯誤做法。「我們將採取必要措施，堅決維護中方合法權益。」