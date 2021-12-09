新加坡一名男子日前到植物園散步，突然遭到一群水獺家族發狂圍攻，他不僅被咬到倒地，10秒內被咬了26下，自稱「差點被咬死」。專家表示，水獺很少攻擊人類，通常是有年幼水獺在身旁時，成年水獺感覺安全受到威脅才會主動攻擊，呼籲要盡量和水獺保持距離。

新加坡植物園的水獺。

綜合新加坡網路媒體「Today」、《海峽時報》（The Strait Times）報導，11月30日清晨，60多歲的新加坡永久公民史賓賽（Graham George Spencer）如往常般和友人到新加坡植物園（Singapore Botanic Gardens）散步，大約6時40分，他在前方看到約20隻水獺經過，這是他5個月前開始晨運以來，首次在植物園內看到水獺家族。

當時水獺距離史賓賽約4公尺，他和友人也停下腳步讓水獺通過，沒想到突然有晨跑男子直接跑向水獺家族，史賓賽回憶，當時安靜的水獺「突然像狗一樣抓狂」，牠們原本要攻擊晨跑者，但是晨跑者迅速逃開，接著水獺就開始轉向攻擊史賓賽，似乎誤認他為晨跑者。

史賓賽描述，水獺對他群起圍攻，先是猛啃他腳踝，害他直接臉部朝下倒地，之後水獺又跳上他身上，狂咬鞋子、腿，甚至鑽進短褲裡猛攻他的臀部。

Visitor to Singapore Botanic Gardens bitten 26 times by otters; such incidents 'rare', says Gardens https://t.co/i9RTTuJ2Uc pic.twitter.com/OT6nSnOtIf — TODAY (@TODAYonline) December 8, 2021

當時距離稍遠的友人見狀後趕緊上前對水獺家族咆哮、嚇阻牠們，水獺也被嚇到稍微停頓，史賓賽及友人就趁機起身逃離。後續水獺家族又追了一小段距離才放棄。

他們後來向遊客中心求救，在遊客中心簡單包紮傷口後就醫，並且施打破傷風、服用抗生素。

史賓賽說10秒內自己被咬了26下，「要不是朋友阻止，我不認為我還會在這裡，我可能已經死了。」

史賓賽後續又回診3次治療水獺咬傷的傷口，醫藥費達1200新幣（約新台幣24384元）。

水獺工作小組（Otter Working Group）成員席亞（Bernard Seah）推測，史賓賽是被當地一個名為「Zouk家族」的江獺（smooth-coated otters）家族攻擊，這支家族過去幾年經常光顧新加坡植物園。

他說這支水獺家族一共有9隻成年水獺及6隻年幼水獺，是新加坡「最能容忍人類」的水獺家族。

他說從沒聽過水獺出現類似的攻擊行為，強調這些攻擊行為並不尋常，通常只有在成年水獺感覺幼崽的安全受到威脅時才會主動攻擊。

席亞指出，水獺無法分辨人類是要拍照還是攻擊牠們，因此最好和牠們保持距離。