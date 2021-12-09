淡水老街廣場燈飾-聖誕熊禮盒（淡水區公所提供／戴上容新北傳真）

淡水老街廣場-復刻舊火車頭（淡水區公所提供／戴上容新北傳真）

馬偕銅像三角公園-聖誕冒險森林（淡水區公所提供／戴上容新北傳真）

聖誕佳節將到來，淡水區公所11日下午將於淡水老街火車頭廣場舉辦「2021聖誕節 愛在淡水」點燈活動，今年有精彩的表演活動，還有淡水各教會為大家祈福，而夜間燈飾展示跨越新年、農曆年節、情人節、元宵節，一路展示到明年2月，增添淡水老街風采。

淡水區公所表示，淡水區公所延續多年以來結合聖誕的宗教節慶及發展觀光，每年都會精心設計北海岸最受歡迎耶誕燈會，為大家帶來耶誕的歡樂與新年的希望。

公所表示， 11日下午4時30分在淡水老街火車頭廣場，將舉行「2021聖誕節 愛在淡水」點燈活動，現場有精彩的表演活動，還有淡水各教會牧師、神父帶給大家祝福。歡迎大家來淡水老街感受今年「新北最大10公尺高聖誕窗屋」透過窗外光看見遊客開心的笑容，就像看見來年的新希望。

現場有浪漫破表，充滿溫馨與期待的4公尺高「聖誕熊禮盒」、以及最美花漾廊道「紫藤光廊」、復刻舊火車頭的「北極特快車」展開一場幸福奇蹟的旅程、絕美三色漸變轉換的「情緣」情境、最佳告白「牽繫」場景、「愛在煙花綻放時」、「幻影奇跡」科技投影、入口大樹「水滴帽」等甜蜜造景。

夜間燈飾展示跨越新年、農曆年節、情人節、元宵節，燈飾由「老街廣場」延伸至「馬偕公園」，一直展示到明年2月16日，將會成為淡水區最潮的燈飾打卡景點。

公所補充，春節期間將再加碼應景的「音樂精靈鬧新春」，讓大家能在淡水感受夢幻漸變的燈飾效果展示，民眾也可以漫步到「馬偕公園」感受「聖誕冒險森林」，也請大家做好防疫措施，共度佳節。

淡水區長巫宗仁表示，每年舉辦的聖誕燈會是為了在寒冷的冬天夜裡，除為了讓人感受到繽紛歡樂的氣氛外，就像賣火柴的小女孩一樣，點燃一根溫暖的燈火就像看見了一絲的希望，願大家都有一個溫馨的聖誕佳節。