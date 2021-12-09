藍田書院獲低碳認證標章，縣長林明溱（左）頒獎表揚。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府推動宗教場所低碳認證標章，鼓勵減少祭祀焚香、燒金紙，獲得宮廟回響；縣長林明溱9日頒發低碳認證標章獎座，給受天宮、藍田書院等13所宮廟寺院，希望藉由公開表揚，號召宗教團體推動環保，打造清新健康的環境。

今年獲頒低碳認證標章的宮廟，包括南投市藍田書院，草屯鎮紫雲宮、敦和宮，國姓鄉三清宮、清德寺，名間鄉松柏嶺受天宮、福興宮，竹山鎮沙東宮、集集鎮龍泉宮，魚池鄉金天堂、人乘寺文殊院，埔里鎮人乘寺埔里精舍、人乘寺覺華園等13個宗教場所，涵蓋道教、佛教。

林明溱指出，南投縣是觀光首都，也是宗教重鎮，大型宗教活動吸引觀光客前來參拜，但民眾對於環境品質的要求日漸提高，宗教焚香、燒金紙及放鞭炮，製造的空氣、環境及噪音汙染，影響生活品質，甚至受到民眾詬病，因此建議民眾敬神虔心，1柱香就足夠，減量燒金紙並交由廟方統一焚化處理。

民政處長吳燕玲表示，縣府自2017年起，和台中市、彰化縣、苗栗縣共同推動宗教場所低碳認證標章，藉以肯定與鼓勵宗教團體配合環保潮流，改善空氣品質；2019年宗教場所低碳認證標章，更擴大到新竹縣、雲林縣及嘉義市，已有7縣市全力推廣。

民眾祭拜祈求神明保佑平安，更要有健康的環境，因此，除了減少使用香支，金紙也要「減量燒、集中燒」，避免大量露天燃燒；建議民眾以用雙手合十取代燒香，以鮮花水果取代金紙，以最虔誠的心，祈求神明的保佑。