即興鋼琴家李世揚及小提琴演奏家戴孜嬣組成的Staggered Strings，和觀眾分享即興音樂的魅力。（捌號會所提供）

連續入圍金曲獎最佳客語歌手的黃珮舒，近期將結合客語腔韻、美聲唱法及電子音樂，創作多首作品，呈現女性的情感與對日常生活的省思，將於本周末於再壹波藝術節登場。她表示：「老山歌一點都不老，它可以很現代、很潮、很美。有著希臘神話般動容，猶如百花齊放般誘人。」

由捌號會所策劃的再壹波藝術節，自2019年開始，以「音樂風格無差別」為主軸，今年以「捕捉一道光」，闡述音樂不停歇演進的本質，呈現當代古典、即興演奏與歌謠創作的現在進行式。

今年藝術節裡還有由即興鋼琴家李世揚及小提琴演奏家戴孜嬣組成的Staggered Strings，笛簫演奏家林小楓、古箏演奏家吳妍萱、琵琶演奏家蘇筠涵、打擊演奏家張幼欣組成的亞洲連線。策展人林芳宜表示，「每次即興排練的精彩程度就像武林高手過招般，只能用刀光劍影來形容。」

此外，由作曲家林梅芳帶領的大聲樂團，今年起與北藝大新音樂工作坊建教合作，培育青年音樂家的演奏技巧，提供台灣青年作曲家打磨作品的機會。林梅芳表示，「國外的當代音樂夯到不行，但在台灣卻幾乎呈現『真空』。」為此她也帶著學生投入現代樂演奏，發展室內樂演奏的可能。

林芳宜表示，捌號會所是聚焦現代音樂發展，並為台灣音樂家提供陪伴與整合國際資源的團隊，但近年受到疫情影響，使得計畫必須順應時勢調整，除了音樂節，還有音樂錄像展覽《閱讀音樂2》，現在台中國家歌劇院角落沙龍展出，12月下旬將到牯嶺街小劇場展出。再壹波藝術節「捕捉一道光」將於12月11日至12日，在台中國家歌劇院小劇場登場。