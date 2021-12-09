國際行動網路報告權威機構Opensignal今日公布2021年12月最新的「台灣5G體驗報告」，中華電信榮獲「5G下載網速」和「5G上傳網速」稱霸全台；另外，反映5G用戶娛樂體驗感受的「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」及「5G語音應用程式體驗」同時拿下第一名。其中，「5G下載網速」的成績，中華電信取得平均高達456.6Mbps，超越排名第二名5G下載速度100Mbps以上。

中華電信董事長謝繼茂，中華電信作為國內電信龍頭，領先業界的技術與優質的服務體驗，是獲消費者信賴的主要原因。今年5G基地台已建設逾1萬2千台提前達標。中華電信擁有4G／5G最大頻寬、最佳涵蓋及最多基地台，以5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，持續加速及加量建設5G，提供客戶有感的5G服務。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電信繼上半年榮獲Speedtest®台灣5G網速、行動網路涵蓋第一名大獎肯定，此次再獲Opensignal 5G下載、上傳網速等下半年公布5項冠軍，為國內唯一榮獲2個國際權威機構認證的5G網速雙冠王，中華電信將持續擴大全台5G通信涵蓋，提供客戶極致的網速體驗。