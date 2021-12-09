濟生（4111）搶攻血液透析液市場商機，9日宣布，將於12/11-12/12在高雄展覽館登場的「臺灣腎臟醫學年會」中，展示自主開發「CS-45 系列」血液透析濃縮液，此研發成果為國內首家獲衛福部核可「45倍新單位含量新藥」的血液透析濃縮液，預計將吸引許多腎臟專科醫生、學研及業界專家的關注。

為了符合國內不同透析病患所需，濟生表示「CS-45系列」血液透析濃縮液至今已開發不同濃度的鈣離子、葡萄糖和鉀離子的配方組合共六項產品，其中三項已於今年取得衛福部藥品許可證，另三項藥證預計今年底前可以取得藥品許可證，預計明（2022）年第一季開始上市銷售。

濟生表示「CS-45 系列」血液透析濃縮液，相較於國內現有市面上常見35倍和36.83倍產品具有三大優勢：一、節省倉儲儲存空間約20%，對醫院或洗腎中心而言，所節省的空間可讓寸土寸金的都會區增加病床數，以服務國內洗腎病患；二、減少醫療廢棄物處理量約20%，大幅減少醫療院所需處理醫療廢棄物的人力及費用並提高運輸效率，可減少運輸的趟次，進而減少溫室氣體的排放，為環境保護做出貢獻；三、可提供更多透析使用量：大包裝（10L）每次至少可供3人次以上使用，相較於現行產品可以增加1人次的使用量。