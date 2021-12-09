台語天后江蕙詮釋2001年唱出經典名曲《家後》，一時風靡市井傳唱大街小巷，也成為KTV台語歌「點唱榜不落日」之一；今年適逢《家後》問世20週年，原詞曲創作者鄭進一決定親自監製《家後》電影版，將原曲的歌詞意境改編為故事，並屬意找金馬影后陳淑芳出演，預計明年（2022）搬上大螢幕。

《家後》除了再度奠定江蕙無可動搖的天后地位，也是創作鬼才鄭進一最為人津津樂道的作品，這也是他暌違31年再度推出電影作品，將原曲的歌詞意境改編為故事，鄭進一會是故事原創，與製片人文仲華、導演蕭仁富等人合作，共有4組女主角，分別演出不同類型的「家後」。

2015年江蕙封麥下台後，寇桑黃義雄幫江蕙拭淚的畫面。（圖／臉書@陳子鴻）

據《ETtoday新聞雲》報導，鄭進一已率先邀請金馬影后陳淑芳擔任其中一角，不過還在調整檔期，尚未正式確定；而另一位女主角，鄭進一則屬意豬哥亮的女兒謝金燕出演，並希望由她演唱自己創作的電影主題曲，目前這些都只是初步的人選名單。

鄭進一屬意找金馬影后陳淑芳出演《家後》。（圖／臉書@陳淑芳）

至於能否在電影中看到封麥6年的江蕙友情客串？導演蕭仁富對此則予否認，但直言鄭進一一定會邀請她為電影站台，現在鄭進一已簽署完合作意向書，劇本進度也已完成70％，這部眾所期待的電影的拍攝已是勢在必行，時間則暫訂於明年母親節檔期上映。