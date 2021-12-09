金管會於9日核發將來商業銀行營業執照，將來銀行成為第三家取得銀行營業執照之純網路銀行。

將來商業銀行於108年8月2日獲金管會許可設立，經過準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會經完成書面及實地的審查作業，並就外界關切事項完成專案查核，及請該行就內部管理事項妥適處理後，於今日核發營業執照。

金管會指，純網路銀行為高度仰賴資訊科技之新型態銀行，資訊系統功能與資訊安全應隨業務發展與時俱進，確保系統運作順暢。此外，純網路銀行為新型態的銀行經營模式，除與實體銀行一樣須高度注重法令遵循及內控內稽情形外，為利長久穩健經營，更應形塑良好的企業文化，落實公司治理，在內部管理方面應重視溝通協調，對外並應加強信譽風險管理，以建立銀行聲譽與客戶信賴。

金管會已與中央銀行及中央存款保險公司共同合作，強化純網路銀行之監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，落實公司治理及消費者保護，並維持金融市場競爭秩序。金管會期許純網路銀行本於負責任創新的精神，推展各項業務，並積極促進普惠金融。