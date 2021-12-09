企業家何宗烈在嘉義市文化局開油畫個展，好友林怡華夫妻來相挺。（廖素慧攝）

何宗烈用大量刀法畫畫，畫作的個人風格強烈。（廖素慧攝）

嘉義縣新港鄉農家子弟何宗烈，是經商有成的企業家，也是熱愛畫畫的創作者，他專研工業用精密刀具，也擅長用自製刀具創作油彩畫，個人風格強烈，精選最近6年的47幅畫作，自本月8日至26日在嘉義市文化局3樓展覽室展出。

60歲的何宗烈在嘉義成長求學，長年在台海兩岸打拚事業，一直念念不忘自己是嘉義人，繼2019年開了兩場個人畫展後，再開啟巡迴展，首站就是回到故鄉嘉義舉辦「何宗烈─油彩創作個展」。

何宗烈說，他從小就愛畫圖，卻沒有正式拜師學畫過，但打拚事業30多年的經歷、生活及人生歷程都是他創作靈感的來源，取材也來自於大自然、對生活的體驗和感動。

何宗烈說，拿刀具他很上手，也擅長用自己開發的刀具來作畫，工作時他非常理性，作畫時的他十分感性，畫刀所留下的痕跡，有如處理事情講究輕重緩急的人生哲學，展現不可言喻的力與美。

何宗烈說，油彩在畫布上的碰撞與堆疊，有如人生道路上的各種驚喜，「沒有什麼不可能，又是什麼都有可能」，透過畫刀、畫筆，揮刀將靈感轉化成圖畫，用畫刀在畫布上玩味油彩，探索內心，暢快宣洩真情，感到非常舒暢。