桃園市長鄭文燦9日出席許厝港自行車景觀大橋新建工程動土典禮。（桃園市政府提供／陳夢茹攝）

桃園市大園區許厝港自行車景觀大橋9日舉行新建工程動土典禮，市長鄭文燦出席時表示，該工程在設計階段已榮獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎，預計2022年9月竣工，將可連結許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，讓遊客能以步行、騎自行車的方式穿越兩地，將成為新亮點。

鄭文燦說，西伯利亞前來台灣渡冬的候鳥，首站就是來到許厝港，許厝港國家濕地更是他上任後，在2015年2月與內政部營建署溝通達成共識，按《濕地保護法》來劃設，其面積達961公頃，海岸縱長10.5公里，目前復育計畫成效良好，候鳥種類較復育前成長2.3倍、有高達241種，為全台最大水鳥濕地樂園。

鄭文燦表示，許厝港濕地自行車景觀大橋不僅造型結合河灣、波浪、沙丘、水鳥等環境線條，更採生態、環保工法，為避免對河口造成影響，整座橋梁僅有3個落墩點，減少水流衝擊，讓潮汐不受影響，且橋梁採用抗鹽、分腐蝕的高強度抗硫混凝土來建造，降低未來維修成本。

海管處長林立昌補充，許厝港自行車景觀大橋是一座生態跨橋，為降低對水鳥的干擾，設置地點位於許厝港濕地的邊陲地帶，遠離水鳥最常聚集的老街溪出海口灘地，並使用低噪音機具、定期檢測河川水質。

鄭文燦也提及，許厝港自行車景觀大橋是復育計畫第2階段的產物，目前正積極向中央爭取經費，研擬建置第3階段的遊客中心、低碳轉運中心、濕地公園、歷史開拓廣場等建設，預計於2022年定案、2023年可動工。