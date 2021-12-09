康和證(6016)公告2021年11月自結稅後淨利2.94億元、每股盈餘（EPS）0.49元，累計前11月稅後淨利13.61億元、每股盈餘2.28元，持續提前改寫年度新高紀錄。公司表示，主要受惠證券經紀手續費收入與自營操作績效良好，為全體員工共同努力成果。

據統計，台股11月加權指數上漲達440.35點或2.6％，日均成交量3610億元，較10月2951億元增加達22.3％。此外，據證交所統計，11月台股交易戶數達336.31萬戶，較10月294.81萬戶大增41.5萬戶，月增達14.08％。

康和證2021年11月自結合併淨收益5.71億元，月減2.1％、年增達18.03％。稅前淨利2.92億元，月減5.78％、年增達16.5％，稅後淨利2.94億元，月減8.12％、仍年增達18.19％，每股盈餘0.49元。較去年同期顯著成長，主因經紀與自營收入較去年同期增加。

受惠證券經紀手續費收入與自營操作績效良好，康和證前11月自結合併淨收益40.88億元、年增達36.98％。稅前淨利15.4億元、年增達59.6％，稅後淨利13.61億元、年增達51.33％，每股盈餘2.28元，持續超越去年全年10.84億元、1.83元，提前改寫年度新高。