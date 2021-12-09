健保署長李伯璋被爆與一名約30歲的氣質女性約會，兩人還有十指緊扣的牽手動作，但他澄清對方只是「乾女兒」，對此，美女主播劉芯彤表示聯想到《乾妹妹》這首歌，直言太多男生都用這名詞來掩飾劈腿的事實。

劉芯彤表示李伯璋爆出「乾女兒」事件後，立刻聯想到當年張震嶽《乾妹妹》這首歌，她表示這首歌在20年前很紅，主要是當年太多男生都用「乾妹妹」掩飾劈腿事實，也回想起和某任男友交往時，身旁有很多女生都是「乾妹妹」，當時她相當不解認「乾哥、乾妹」不是國高中生的行為，怎麼會連三、四十歲的大男人也在搞這招。

劉芯彤回憶起這些乾妹妹們跟男友無話不聊，甚至什麼事情都會回報，每當質疑男友和這些人的關係時，都會因此起爭執，男友甚至會怒氣沖沖反問：「連我媽都認識她，她也都喊我媽，叫媽媽，妳是吃什麼醋」，直到兩人分手後，才發現其中一位乾妹妹，居然無縫接軌成了新一任女朋友，不禁感嘆：「乾妹妹原來不只是「乾妹妹』」。

對此，網友紛紛回應：「每次女生說她乾哥哥如何如何，我都覺得他們有曖昧」、「男女之間沒有純友誼這回事兒」、「乾的說穿了就是備胎……無縫接軌，正解」、「障眼法罷了，非親非故的說那麼多」、「乾妹妹不分年紀的男人都愛」、「真是有趣的社會現象，所以亂象也不足爲奇了」。