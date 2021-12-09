31歲大馬女星林明禎頂著一頭俏麗短髮和小巧臉蛋，加上32E的豐滿上圍，讓她有「真人版娜美」封號，今年9月她才在台北街頭打卡，宣布隔離出關，近日她又透露回到香港，更開心遊玩香港迪士尼樂園，可見她花色短裙上身，一坐下就露出大腿的絕對領域，一雙玉腿線條相當誘人。

林明禎6年多前從家鄉馬來西亞轉來台灣發展，今年2月更興奮曬健保卡，宣布終於在台灣健康品質有保證，可以看醫生，先前她到香港拍電影，9月初拍片結束便回到台灣，出關後更在台灣街頭曬美照，穿著白色短版上衣的她，一舉手衣服變得更短，雙峰形狀也更明顯，引來粉絲「敲碗求巧遇」。

林明禎露出雪白大腿。（圖／翻攝自minchen333 IG）

上月林明禎回到香港出席遊戲機記者會，據港媒報導，談到來回台灣香港共需42天的隔離生活，林明禎坦言很難適應，並表示這段時間開始關心香港房價，有意在當地置產，直言：「有朋友建議我去參觀荃灣、馬鞍山等樓房，我想將家人接來香港，那邊（馬來西亞）的疫情令我有點擔心」，而心繫家人的她，先前也挖出過去和弟弟度假影片，寫下：「今天家裡的小寶弟21歲生日，不知道多少年沒幫小寶弟慶祝生日了，然後也只有舊照發發，健康快樂喔，不知現在跳水技術如何了」。

林明禎開心吃棉花糖。（圖／翻攝自minchen333 IG）

近日，林明禎再度放送粉絲福利，可見她穿著白色V領襯衫加短裙，開心在香港迪士尼遊玩，第一支影片中還可見她俏皮張嘴吃著花朵形狀的棉花糖，接著拿起相機開心在樹叢裡遊蕩，有如真實版的「在逃公主」，另一張照片更可見她坐著園內遊樂設施，露出雪白大腿和電眼，引來網友留言：「老婆」、「女神好正」、「看著明禎整個心情就很好，真的很喜歡」、「妳比棉花糖來得甜」。