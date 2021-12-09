苗栗地檢署檢察官廖倪凰（中）獲頒行政院環保署金環獎。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署檢察官廖倪凰連續偵辦跨國詐騙、走私販毒案，以及業者違法傾倒廢棄物等，繼今年4月獲選全國10大女青年後，10月下旬再獲行政院環保署頒發金環獎。另檢察官石東超因長期致力於毒品與貪瀆案件查緝，本次偵辦通霄鎮長涉嫌貪污案件，獲法務部頒發偵辦妨害綠能產業犯罪績優人員獎項，苗檢檢察長陳松吉9日特別召見2人嘉勉，期望能繼續為社會治安努力。

陳松吉表示，廖倪凰及石東超等2位檢察官工作辛勞，經由2位檢察官的辦案熱忱，可以帶動全署的積極辦案風氣，為機關文化帶來正面的良性循環。陳松吉有感於近來街頭暴力、聚眾鬥毆等妨害秩序案件影響社會安寧與安全甚鉅，表示檢察機關必須與司法警察機關同心協力才能順利蒐集證據，以刑事訴訟程序將之定罪。

苗栗地檢署檢察官廖倪凰外語能力卓越，曾偵破多起跨國詐騙、販賣毒品與組織犯罪，本次因為先前偵辦光瑩公司任意委託業者傾倒近千噸集塵灰，以及卓蘭地區非法回填廢棄物等違反廢棄物清理法案件，於10月下旬獲行政院環保署頒發金環獎。廖倪凰蒐證翔實，因而能在歷年偵辦重大案件中，說服法院為有罪判決，繼今年4月獲頒10大傑出女青年獎項後，再次以戮力辦案的成果獲得外界肯定。

檢察官石東超長期致力於苗栗地區毒品與貪瀆案件的查緝，本次偵辦通霄鎮長涉嫌貪污案件，11月下旬獲法務部與台灣高檢署頒發偵辦妨害綠能產業犯罪績優人員獎項。石東超是在歷經2年的縝密偵辦後，指揮並整合轄內檢、調、廉的辦案團隊，於今年9月間發動搜索與傳喚，並迅速於11月間提起公訴，迄今通霄鎮長仍在押候審中。

苗栗地檢署表示，石東超與廖倪凰等位檢察官，都是從一分發就在苗栗地檢署服務，長期在苗栗地區貢獻，此次獲獎全署同仁均認實至名歸。2位檢察官謙虛表示，獲獎屬於全署同仁團隊辦案、共同努力的成果，願把獎項的榮耀與全署分享，未來也將繼續在工作崗位偵辦案件，為社會長治久安奉獻一己之力。

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