搶攻聖誕、跨年聚餐檔期，王品集團看好冬日鍋物市場，12月新開店皆為鍋物品牌，除了在台北開出第三家門店的「和牛涮」，平價即食小火鍋「12MINI」也將於月中進軍小巨蛋商圈，還有全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，力拚於月底前開幕試營運，在展店與旺季效益加持下，第四季業績應可期。

王品集團公布11月自結營收，兩岸合併營收15.5億元，年增15.14％，再創同月歷史新高，更較舊紀錄超出2.1億元。台灣事業群營收10.7億元，年增21.43％，除了改寫歷史紀錄，也是同期首次突破10億元營收大關。大陸事業群營收4.8億元、年增3.31％。累計前11月合併營收153.1億元，較去年同期成長11.91％。

在五倍券與「王品送現金」振興活動刺激下，推升王品台灣事業群營收創新高，已連續兩個月雙位數成長。其中鍋物品牌業績持續滾燙，「聚 北海道鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」營收均較上月增長，今年新開幕的「尬鍋」成為黑馬，營收月增22％，顯示天候轉冷，主打麻油雞等台式風味鍋的「尬鍋」，成功搶到「食補」商機。

王品集團響應政府振興政策，推出的「王品送現金」第一階段活動已於11月30日結束，總計發出142萬張「現金兌換券」，活動成效較去年更佳，平均單日派券數成長近5成，在日益茁壯的「王品瘋美食APP」帶動下，更能精準行銷、擴大影響。第二階段活動也已開跑，消費者反應熱烈，五天內回兌2.8萬張「現金兌換券」，王品等同發出1400萬現金，創造破5千萬元的營收。