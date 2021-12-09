美國聯準會（Fed）主席鮑威爾於參議院銀行委員會作證時表示，因通膨的風險升高，將考慮加速縮減購債規模，日前聯準會預計11月起每月縮減購債150億美元的規模恐將增加，法人因此紛紛表示通膨上升的風險已經增加。不過鮑威爾也表示經濟非常強勁，及勞動力市場已經迅速復甦。在此景氣復甦加上通膨升溫時，投資主軸一定不能缺少實質多重資產基金的配置。

實質多重資產基金，主要有三大特色，包含1.投資在實質資產，如；息收資產及原物料商品，2.使用多重工具，如；REITs、股票、債券等，3.資產配置，依據景氣不同階段彈性調整產業及資產的配置比例。

因此在經濟復甦帶動需求，同時因為通膨受惠於不動產、原物料、抗通膨債等都可以是實質多重資產基金此時可以使用的配置，這樣的特色讓基金具有保護資產，分散風險的能力，在通膨預期升溫時，實質資產走勢也隨之上升。而近期呈現上漲趨勢的資產包括原物料、房地產等，其中房市並有租金等收益，兼具收益特性，這些都是實質資產的範疇，投資人可乘勢留意。

在過去20年在殖利率方面全球REITs和公用股利率長期平均股利率維持在4％，領先其他投資商品，主要原因是REITs及公用事業具有穩定的收入而產生的獲利，同時也具有配息的特性，因此在此全球經濟復甦，進入通膨升溫的階段，加上聯準會走向縮減購債政策之下，因而帶動能源價格與利率走高，預期實質利率可能走升，同時在通膨與升息環境下，股市表現漲勢可觀，因此採取多元資產佈局有其必要。

元大投信實質資產投資團隊表示，「順勢而為」的投資，細節而言，可由幾個面向整合一起投資。由於市場的需求高於供給，而原物料投資包含能源、貴金屬、基本金屬等，多重實質資產類型基金正涵蓋這些投資範疇，相關如元大實質多重資產基金，可做為投資人參考方向。