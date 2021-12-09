三星電子副會長李在鎔9日結束在阿聯酋為期四天的考察返回韓國。但他並未提及日前三星高層大換血和今後投資計劃。

李在鎔9日下午搭乘大韓航空包機飛抵金浦機場。李在鎔在機場接受媒體採訪時表示，在阿布達比參加了一場小型會議。這是一次很好的機會，來自全球的各界專家齊聚一堂，就各國行業發展現狀及展望暢所欲言。

李在鎔將通過「快捷通道」立即接受新冠病毒檢測。雖然防疫部門為防範omicron變異株輸入境內調整隔離規定，要求無論是否接種疫苗入境一律隔離10天，但李在鎔適用「高管等企業必要人員」入境免隔離政策。