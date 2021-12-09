金管會2021年12月9日宣布核發將來商業銀行營業執照，銀行局副局長林志吉指出，該行為第三家取得銀行營業執照之純網路銀行，由於還須營業前資訊系統測試至少需二個月，開業時間視銀行作業，將來銀行開業後國內就將有39家銀行。

林志吉指出，將來銀行營業計畫書中表示，會先進行小規模開業試營運，與樂天銀、連線銀行一樣，內部人事營運後再開業。

將來商業銀行於2019年8月2日獲金管會許可設立，經過準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會經完成書面及實地之審查作業，並就外界關切事項完成專案查核，及請該行就內部管理事項妥適處理後，於本日核發營業執照。

純網路銀行為高度仰賴資訊科技之新型態銀行，資訊系統功能與資訊安全應隨業務發展與時俱進，確保系統運作順暢。此外，純網路銀行為新型態的銀行經營模式，除與實體銀行一樣須高度注重法令遵循及內控內稽情形外，為利長久穩健經營，更應形塑良好的企業文化，落實公司治理，在內部管理方面應重視溝通協調，對外並應加強信譽風險管理，以建立銀行聲譽與客戶信賴。

金管會已與中央銀行及中央存款保險公司共同合作，強化純網路銀行之監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，落實公司治理及消費者保護，並維持金融市場競爭秩序。金管會期許純網路銀行本於負責任創新的精神，推展各項業務，並積極促進普惠金融。