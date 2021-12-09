日本服裝電商ZOZO創始人前澤友作（46歲），8日晚間進入與俄羅斯「聯盟號」太空船對接的國際太空站（ISS），開始在站內逗留。這是日本民間人士首次進入國際太空站。

前澤進入太空站後立即與地面通訊，興高采烈地表示：「這裡是太空！我已到達！」

前澤等人乘坐的太空船8日下午從哈薩克的拜科努爾航天發射場發射升空，約6小時後與太空站對接。前澤將在太空站逗留約12天，計劃20日返回地球。