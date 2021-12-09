中國恆大集團爆發債務違約後，官方工作組進駐。大陸學者分析，這將加速處理恆大流動性風險問題，包含將更多資產質押，迫使創辦人許家印將資產變現；「恆大不會變成雷曼第二」。

中國房地產龍頭恆大集團的財務危機不僅令投資人心慌，同時揭露中國房地產業的不穩固性，引發全球市場關注。隨著12月3日爆發債務違約後，市場不安情緒更加濃厚，擔憂一旦失控，重擊的可能不只是中國國內市場。

中國大陸經濟學者、光谷自貿研究院院長陳波告訴中央社，恆大集團「大到不能倒」已是共識，然而廣東省政府向恆大派出工作組，意味「雖然不讓你（恆大）倒，但也不會讓你好過，必須要負擔起自己應負的責任。」

他說，工作組進駐恆大是向市場發出一個重要的訊號，接下來官方會對恆大採取更強硬的措施，迫使恆大更加積極處理財務問題。

陳波分析，接下來工作組的首要任務是讓恆大能夠償付已到期或即將到期的債務，避免後續引發連鎖反應。具體會採取的措施包含要求恆大更積極的將核心資產質押變現、要求許家印出售個人資產填補資金缺口。

他認為，除了銀行之外，包含一些債務重整公司也對於恆大的資產深感興趣，未來也可能藉由收購，再重新打包出售。

陳波進一步提到，在過去一段時間內，恆大雖然有試圖透過變賣資產償債，但顯然並不是非常積極，原因之一在於，恆大仍期待藉由銀行提供貸款，解決流動性風險。「但是這段時間以來，對於金融機構而言，恆大的信用低了很多，因此接下來恆大若要從銀行借貸，可以預見必須拿出更多核心資產質押。」

此外，近期中國官方多次喊出「保交樓」安撫市場，陳波指出，在這樣的政策之下，銀行等金融機構確實持續為恆大特定的在建項目提供貸款，確保建案能夠完工、購屋者能夠順利取得房屋。但是這樣的貸款也被官方嚴格管制，不得將這些資金挪用於填補其他債務缺口。

事實上，中國並不是沒有過如此龐大的企業發生暴雷，這樣的危機，除了長期的高槓桿操作外，也與中國的房地產監管政策有關。

陳波指出，過去一年以來，中國政府對於房地產業採取更加嚴格的監管措施，包含提高銀行貸款的門檻，開發商缺乏資金挹注，無法像過往捂盤銷售；政府設定一手房的指導價格，明顯低於市場價，影響了市場規律；其次，嚴格管制購房的貸款，使得不少真正有購房需求的人，貸不到款。

「銀行在房地產市場的角色就如同潤滑劑，然而忽然間不加潤滑劑，不只是讓機器冷卻，更造成機器熄火。」陳波指出，因此現在政策也開始糾偏，藉由放寬貸款授信限制等，讓市場能夠重新活絡。

今年下半年以來，時有輿論及評論將恆大的財務問題與美國2008年的雷曼兄弟事件，擔心舊事重演，撼動全球經濟。

陳波表示，恆大集團雖然有龐大負債，但同時也有充足的核心資產，發生財務問題的關鍵來自於，手頭上的房地產等資產仍具有價值，但是變現能力低落，無法應對短期到期債務，深陷於流動性風險之中；然而雷曼兄弟當年的問題截然不同，屬於「資不抵債」，加上雷曼兄弟是金融公司，主要業務在次級房貸等。在爆發危機期間，雷曼的核心資產大幅縮水，破產後波及世界各地的金融市場。

他強調，兩者從經營層面、行業類型到面臨的財務問題都不一樣，「恆大不會變成雷曼第二」。（編輯：楊昇儒）1101209