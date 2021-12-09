32歲女星邵雨薇因戲劇《1989一念間》、《極品絕配》、《天巡者》打開知名度，甜美又有精湛演技獲得喜愛。今（9日）她透露遭推車反彈造成眼角撕裂傷，當下怕到不敢張開眼睛，還好眼球和骨頭都沒大礙，覺得自己非常幸運。

邵雨薇今在臉書忽然PO一張眼角流血的驚悚照，表示2天前搬包裹意外被推車反彈撞傷眼睛，「眼球充滿脹痛感，頭暈想吐，完全不敢打開眼睛，以為眼球完蛋了。幸好打開眼睛看得到，又沒有血塊在眼睛上。就是撕裂傷流了不少的血，依然把我嚇瘋。」

前往急診室檢查後，邵雨薇得知眼球與骨頭都沒事，傷口也在朋友的幫忙下找到認識的整型外醫師協助黏合，應該不會留疤痕。歷經這場虛驚，邵雨薇不太喜歡倒楣或很衰的說法，她樂觀地表示：「因為那個利角只差眼球一公分，我覺得超級幸運！感謝天感謝地。」由於眼腫瘀青導致拍攝有些影響，邵雨薇特地向劇組答謝：「謝謝劇組們幫忙想辦法避掉處理。」

許多粉絲看到邵雨薇的傷勢，紛紛留言關心：「看起來好痛，祝妳早日康復」、「千萬要小心，靈魂之窗很重要的」、「幸運會眷顧妳的」、「太可怕了」。