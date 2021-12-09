移民署桃園市專勤隊日前接獲檢舉，指稱桃園市桃園區某KTV專做移工生意，卻違法提供毒品吸食，專勤隊立即與桃園警方成立專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，經半月來偵蒐，見時機成熟，5日凌晨持桃園地方法院核發搜索票突襲臨檢，當場查獲13名越南籍人士在內舉辦毒趴，全案朝涉嫌違反毒品危害防制條例方向偵辦。

據專案小組瞭解，該KTV外觀雖大門深鎖，看似已停業多時，沒想到竟是以歇業當作幌子，多次規避警方查緝，實際上該KTV門禁管制森嚴並有多台監視器監控，除了需要由同鄉牽線預約外，出入皆有專人專車接送才能入內消費。

專案小組多日跟監蒐證，見裡面客人正嗨到最高點時，選於5日凌晨破門，移工見專勤隊人員進來時頓時傻眼、脫逃不及，現場毒品包散布於桌上，2名男性移工來不及著裝，光著上身被警方從暗室帶出來，總計有13名越南籍人士，經比對確認身分發現大多為合法移工，另有毒品案通緝犯及失聯移工各1人。

專勤隊指出，通緝犯已解送臺灣臺北地方檢察署歸案，失聯移工部分目前則暫時收容在桃園市專勤隊臨時收容所中，另也在現場查扣毒品咖啡包5包、毒品咖啡包殘渣袋4個、K菸1支、K盤3個、愷他命0.4公克、毒品粉末1公克等犯罪證物。

專勤隊表示，初步快篩均有三級毒品反應，全案經桃園警方進行尿液採檢及製作詢問筆錄後，待進一步檢驗結果，若有二級毒品反應將依涉嫌違反毒品危害防制條例，函送臺灣桃園地方檢察署擴大偵辦。

移民署呼籲，移工切勿沾染毒品以身試法，不僅違反社會公共秩序與善良風俗，且致自身財產、生命及身體蒙受重大損害。若民眾發現外來人口於我國從事任何不法活動，可以記錄發現時間、處所及案情，向移民署各專勤隊等治安機關檢舉。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！