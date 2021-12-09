台北市出生率直直落，預計明年中人口跌破250萬，北市民政局明年生育獎勵自今年4.6億刪減8000萬剩3.8億，市長柯文哲遭藍綠議員砲轟成了「滅絕師尊」，不但不發敬老金，現在也不拚生育率，竟然為了執行率砍預算，實在太消極。民政局長藍世聰對此回應，加碼政策9月才公告，會盡速檢討提高第1、2胎獎勵金。

今年9月市府推出生育獎勵加碼，第1、2胎都發放2萬，第3胎以上加碼5000元發放2.5萬，北市9、10、11月分別出生1438人、1407人、1491人，藍世聰指出，預估明年5、6月北市人口將低於250萬，市府將少1名副市長、1名祕書長，不過疫情趨緩又遇上選舉年，人口可望回升。

議會民政委員會今審查民政局預算，議員發現今年生育獎勵4.6億，明年預算刪減8000萬剩3.8億。國民黨議員王浩指出，北市出生人口從每年3萬人到現在不到2萬人，柯文哲不僅不發敬老金，現在連生育獎勵也砍，公務員只會在辦公室裡做決策，相當可悲，讓天龍國變成天才國，生育獎勵金目前執行率僅66％，絕對達不到8成，但不應該為了提高執行率刪預算。

民進黨議員張茂楠表示，若明年3.8億元又用不完，難道要再刪8000萬，建議市府提高獎勵，第1胎給2萬、第2胎2.5萬、第3胎3萬，他估算仍不會超出預算，應該放膽給獎勵。

無黨籍議員陳政忠認為，出生率逐年下降，主管人口科室應該研究積極策進作為，第2胎、3胎要擴大級距加碼補助，為了不被懲處，用砍8000萬預算的消極作為是不對的。

對此，藍世聰回應，柯文哲相當關心人口問題，過去有議員與學者認為提高生育獎勵不是增加人口的有效辦法，但市府仍願盡力去做，先從加碼第3胎開始，不是要砍預算讓執行率提高，是依生育狀況預估經費是3.8億，由於9月才公告加碼，會盡速研討提高1、2胎獎勵。委員會最後暫擱預算，要求民政局提出修正辦法再審。