竇智孔之前因工作太操勞，明顯氣色不好。（竇智孔提供）

竇智孔靠飲食做好體內環保，現在氣色好些。（竇智孔提供）

竇智孔自疫情解封後，工作滿檔，周周出外景3至4天，忙到沒時間休息，日前刮痧，刮到背肌如血紅色般，怵目驚心。他自認最近整個人浮腫到不行，氣色不好，眼袋很重，第1次感受到什麼是內分泌失調，尤其外景主持時常在天剛亮時就準備上工，一路到深夜才下崗，這中間過程為了節目需求，各種山珍海味吃個不停，吃到胃發炎，「感覺我的胃有10公斤重，像石頭般，把身體都吃壞了」，連老婆幃幃心疼老公敬業態度，喊話：「如果累了就回家！」

竇智孔形容沒出外景時的休息日，每天至少睡10小時以上，並抽空上健身房運動，但整個人氣色仍沒好轉，醫生朋友直指他的身體在發炎，要好好注意。他為讓有如石頭般的胃「卸貨」，近期透過早上吃生菜沙拉與喝燕麥飲、少碰澱粉等，做好體內環保，他說：「當我們一直在吃時，身體會分泌胰島素，少量多餐反而不會瘦，只有斷食讓身體重新開機才會瘦！」

竇智孔親吐外景原本以打工實境為主，沒想到最新1季都在品嚐美食，正餐不算的話，1天至少額外要再多吃4到5餐，只要出完外景隔日胃就發炎，長期下來導致身體浮腫，眼袋加深，嚴重到內分泌失調，身理時間大亂，刮痧刮出虐打般痕跡，也是他從未有過的經驗。

不過，竇智孔也感謝透過節目結交到的每位在地朋友，除親朋友好友看到節目，紛紛詢問他在吃的美食如何訂購外，疫情期間，有如中盤商，家中所需的農漁牧青菜等，用社群軟體就可以訂購，這些在地好友更不時關心他家中夠不夠吃，讓他暖心喊：「我們家被照顧得很好！」可見他吃出每個山珍海味的幸福感，也是變相的刺激在地經濟。