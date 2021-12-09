南投50歲陳姓男子，每天晚上都乾掉1瓶高粱酒，因為不喝睡不著；今年發現吃飯時，有食物卡在上腹部的感覺，經內視鏡檢查發現食道中段，有顆4公分的腫瘤，切片確認為食道癌第3期。醫師先安排放射治療與化療，再為他進行微創手術切除食道腫瘤，並施行食道重建。

南投醫院胸腔外科主任謝志明表示，患者食道中段扁平細胞癌，手術仍是治療的首選方法，食道重建手術首先將患者的食道全切除，再利用部分的胃來做食道重建，替代被切除的食道功能。

患者手術相當順利，恢復良好，不過由於是食道癌第3期，癌細胞已擴散至食道鄰近組織，並且有出現淋巴結轉移狀況，因此術前與術後，都要搭配放射線治療及化學藥物治療，並且定期返診追蹤。

依據國健署癌症登記資料，及衛福部死因統計資料，癌症蟬聯10大死因第1位多年，而食道癌位居2020年10大癌症死亡率第9名；罹患食道癌以男性居多，在男性癌症發生率排名第6位、癌症死因排名第5位。

食道癌初期無明顯症狀，感覺到吞嚥困難等症狀時，多已是晚期，患者還可能出現咳嗽、上腹痛、胸痛、食道異物感、體重減輕等症狀。

抽菸、飲酒、嚼檳榔、飲食習慣不佳，例如經常吃過熱的食物等、胃食道逆流患者及食道曾受腐蝕傷害者，都可能是導致食道癌的危險因子；謝志明表示，如果要預防食道癌，就要戒除菸、酒及檳榔，養成良好的飲食及生活習慣。

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