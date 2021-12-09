長榮航空優化無限萬哩遊會員計畫，推出會員專屬的EVA Mileage Mall購物平台，成為國內首家讓消費者在電商平台購物的同時，也可以輕鬆累積哩程的航空公司，期能提升會員人數、精準開發新客源，為疫情後的航空市場提前布局。

新冠肺炎疫情讓電商更加火熱，長榮航空宣布與電商平台開發商Collinson Valuedynamx及Points.com.Inc合作，推出無限萬哩遊會員專屬的EVA Mileage Mall購物平台，消費者在購物的同時，也可以累積哩程。

長榮航空總經理孫嘉明表示，公司多年來致力於發展更多元的會員哩程服務，也不斷思考如何讓哩程能夠更貼近會員的生活，此次推出的EVA Mileage Mall購物平台，有助於拉近公司與散布世界各地會員的距離，增加互動與黏著度，也讓無限萬哩遊會員計畫更加國際化，提升價值。

EVA Mileage Mall新平台串聯全球超過2900個商家，涵蓋電子產品、娛樂休閒、線上百貨、健身、美妝用品、時尚服飾、精品、餐飲、居家生活等類別，並依全球消費者人數，分為台灣、美國、加拿大、法國、義大利、日本、韓國等12區。

凡是加入長榮航空無限萬哩遊的會員，在EVA Mileage Mall購物就可額外獲得長榮航空哩程，回饋的哩程數將會依各商家而不同，未來也將會視各廠牌及當地節慶，不定時推出優惠方案。

長榮航空表示，與專精於電子商務、平台設計及消費者資料分析廠商合作，有助於深耕會員的經營，也藉由商品銷售增進長榮航空與國際知名品牌建立更緊密的關係，以商業合作的模式提升會員人數、開發新客源，為疫後市場提前布局。