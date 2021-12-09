「2021新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」賽前記者會於9日下午於三重棒球場舉行，新北市教育局副局長劉明超出席。眾人共同揮棒擊，宣告比賽正式開打。（戴上容攝）

2021新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽將於12日至18日登場，此次活動以「Become stronger」為標語、大使由富邦悍將王正棠擔任，新北市教育局副市長劉明超出席表示，今年受疫情影響，國外隊伍入境困難，新北仍以城市交流為定位，擴大國內隊伍數量達16隊。

「2021新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」賽前記者會於9日下午於三重棒球場舉行，新北市教育局副局長劉明超出席外，新北市議員蔡明堂、李倩萍也都到場支持。劉明超、王正棠與眾人共同揮棒擊，宣告比賽正式開打。

教育局副局長劉明超表示， U-18賽事今年來到第四屆，前2年邀請國外的高中棒球隊共襄盛舉，近2年受疫情影響，仍以城市交流為定位，擴大國內隊伍數量達16隊。此次比賽以「Become stronger」為標語，除象徵青棒階段是球員球技成熟、變得更強的轉捩點，更期望通過疫情考驗後，這項賽事得以年年茁壯，成為國內青棒指標性賽事。

活動大使王正棠說，他畢業於新北青棒名校穀保家商，特別難忘高中的訓練過程，他也勉勵高中階段的青棒選手們，讓自己變得更強大，將平常練習的心血，努力的成果展現在賽場上，讓自己「Become stronger」。

教育局指出，富邦金控連續4年冠名贊助本項賽事，過去3度榮獲教育部體育署「運動企業認證」，具體實踐「正向的力量」品牌精神，讓台灣棒球運動蓬勃發展。另，本次比賽，各縣市代表隊成員每人將有1條客製化專屬運動毛巾，以代表隊球衣進行配色設計，並印上個人姓名，盼能讓參與人員感受到新北照顧基層球員的用心。

賽事將於12日至18日展開32場賽程，賽事皆免費入場，轉播部分除安排數位平台之外，今年採全程均電視轉播，喜愛棒球朋友可透過MOMOTV、智林體育臺及網路YouTube觀看。有關賽事即時訊息及相關贈獎活動，也請大家關注「新北富邦國際城市u18棒球邀請賽」臉書粉絲專頁及「新北學Bar」。