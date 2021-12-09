艾怡良（右）跨界主持首集邀大霈暢聊。（天地合提供）

艾怡良近期忙著準備明年1月22日首次大型售票演唱會「從夜晚出生的我們」外，且新專輯《偏偏我卻都記得》火熱宣傳中，不僅如此，去年挑戰擔綱電影《我沒有談的那場戀愛》女主角的她，今年更跨界主持，從新專輯《偏偏我卻都記得》概念延伸，發展出「我多想變成她 Talk ＆ Sing」談唱性節目，首集邀請李霈瑜（大霈）上節目，2人在行駛中的公車上談天說地。

大霈第一次主演電影《消失的情人節》就入圍台北電影節與金馬獎最佳女主角，對於在片中挑戰個性急驚風的女主角，大霈形容5秒鐘要做8件事，速度快到一度不知道自己在做什麼，為了表現好角色個性，她還先去郵局實習，觀察記錄櫃台人員的每一個動作和表情眼神，讓第一次演電影的艾怡良深有同感，直呼：「天啊！演員怎麼這麼難當！」自認學習能力慢的她，原本以為記住動作、背好台詞，就是個努力的好演員，後來發現太制式，應該試著去成為另一個人、又要能保留自己，才會賦予角色靈魂、有血有肉。

私下給足人陽光感的大霈，常常覺得自己快被消耗殆盡，火熱完就只剩一堆灰燼，自覺好像不是很聰明；艾怡良則大曝自己特笨的部分是個「大路癡」，要依賴導航，但又不太會拿捏距離的公尺數，加上東西南北搞不清，往往一條高速公路變得永無止盡，一直錯過出口，坐副駕還會報錯路，大霈聽聞忍不住說：「妳坐後面好了，我載妳啦！」節目尾聲，怡良演唱新專輯的歌曲〈聰明〉，為節目首集畫下完美句點。