外商公司不看學歷？有網友觀察，許多工程師最終都想進入IC體系科技廠，但很多科技大學出身的電子工程師在系統廠做久了反而會轉進外商公司，讓他好奇「外商公司學歷是不是普遍不高？」，釣出內行人表示，「外商只看能力跟英文，學歷不好的可以翻身」。

一名網友昨(8日)在PTT上表示，他發現很多系統廠科技大學出生的電子工程師、軟韌體工程師，進不了IC體系科技廠，蹲久了反而會跳槽到外商公司，原PO嘲諷「系統廠簡直是外商養成班」，這讓原PO感到好奇，外商公司主要都是科大生？頂大生在外商公司是不是反而被人數眾多的科大生排擠？外商學歷普遍不高？

貼文引起討論，就有內行人分析，「外商只看能力跟英文，學歷不好的可以翻身」、「我面試的HR都是中國人或美國人，他們不知道台灣學校的狀況，也沒人問過我」、「外商很看英文，有技術英文爛也無法進去」、「老實說外國人只聽過台清交，其他對他們而言根本沒差，我看過NVIDIA、Intel、Google有龍華、明新畢業的」、「外商學歷不是優先考量，專業能力跟英文能溝通才是重點」。

不過也有網友持相反意見，「少來，最近外商不是都直接在找頂大電資碩剛畢業的」、「我待過的兩間外商新創，RD還是以四大的居多」、「我在外商我自己清大，但同事四大沒幾個，但至少都有唸碩士」、「我在美商同事都純血四大」。