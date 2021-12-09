新北市55歲溫姓離職房仲業務員，涉嫌在網路蒐集包括前任、現任總統和政府機關首長在內，約1.75億筆全國民眾資料，並賣給50名房仲業者，以此開發客戶及查詢屋主電話，獲取約65萬多元不法所得，新北地檢署今依違反個人資料保護法起訴溫男。

檢警調查，溫男所蒐集到的個資，都是多年前遭駭客入侵竊得的資料，幾乎全台民眾都「中獎」，溫嫌2年前從暗網、各大論壇取得這些舊資料後，再憑藉自己維修電腦的專長，設計出「People、Archivarius3000」搜尋程式，系統內載有1.75億筆全民資訊，姓名、性別、生日、身份證字號等全都有記載，而該系統內也記載了蔡英文、馬英九、陳水扁等政府機關首長的通訊方式。

新北檢組成專案小組今年4月先拘提溫男、共犯林男，發現2人共售出數十套系統，因此動員雙北市、桃園市、基隆市、新竹市等地警方共24個分局、近200名警力，針對購買使用的房仲與105處房仲營業點、住所發動搜索、拘提行動。

檢調發現，溫男從2019年起就陸續涉嫌幫忙房仲灌錄系統，甚至出售灌有該套系統的筆電，每次收費7000元至5萬5000元不等費用，總共出售給50名業務員，獲得65萬6300元的犯罪所得，而溫男偵訊期間坦承犯行，因此依個人資料保護法的「非法蒐集利用個人資料」罪嫌將溫男起訴，另外林男則聲請簡易判決處刑。

據了解，溫男目前尚未透露如何取得1.75億筆全民資訊，警調將持續追查，並另外偵辦購買系統的50名房仲員。