永和逆子弒父肢解成「人彘」 塞行李箱棄屍畫面曝光

家住新北永和的54歲符姓男子上月28日殺害84歲父親，伴屍9天直到不忍惡臭，才將遺體拖到頂樓肢解後棄屍大排；住在大排附近的1名住戶聲稱本月7日半夜起床上廁所時就聽到巨大落水聲，並看到符男身影在橋上徘徊；而與符男住同一華廈的鄰居則說當時無聞到惡臭，得知自家頂樓發生凶殺案相當驚恐。

據自由時報，1名家住在大排附近的住戶當天深夜起床上廁所時，就聽到外頭傳來「物體落水聲」，打開窗戶看見1名男子在橋上不斷徘徊，也有看到物體往水溝裡扔，但當時沒有多想，怎知日後得知棄屍消息震驚不已；此外，與符姓兇嫌住在同棟的住戶也說當時沒有聽見明顯吵架聲，之後更沒有聞到屍臭味，得知自家頂樓發生謀殺案，直呼太恐怖了。

鄰居紛紛表示不常看見符姓兇嫌，更有人說住了好幾年都沒看過符男，而鄰居證實符男住在6樓，將7樓頂樓占為己有、欲作頂樓加蓋一事，但華廈頂樓遭占用其實常見，鄰居也沒有多說話。

符姓兇嫌上月24日將父親從台中接回新北永和住家，4天後用枕頭悶死對方，因屍體腐爛發臭，他才在本月6日揹著父親到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，7日再利用行李箱運屍丟棄瓦磘溝，8日遭民眾發現屍體；符男被起底無業、啃老多年，有多起竊盜前科，他遭逮時供稱不滿父親家暴母親，但有知情人士透露，疑似是符父返家後一直伸手要錢，讓符男覺得未來遺產恐被瓜分，才下毒手。