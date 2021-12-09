受惠於NVIDIA新款3090Ti繪圖晶片近期上市，再加上，上游繪圖卡晶片供貨狀況逐步恢復正常、下游客戶拉貨力道持續增溫，顯示卡散熱風扇龍頭廠商動力科技（6591）11月合併營收回神，達1.7億元，一舉創下歷年同期新高，單月營收不僅較上月增加40.93％，亦較去年同期成長0.83％，累計前11月合併營收16.4億元，則較去年同期成長14.54％。

NVIDIA新款3090Ti繪圖晶片近期上市，下游客戶進入首波鋪貨期，而今年熱銷的NVIDIA GeForce RTX 3060、3070Ti、3080Ti，以及AMD的Radeon RX 6700及6600 XT等顯示卡繪圖晶片缺貨狀況逐步紓解，下游客戶拉貨力道持續增溫，隨年底電競遊戲硬體消費旺季到來，也帶動動力科技業績快速回溫，特別是電競相關散熱風扇出貨可望一路旺到年底。

動力表示，在利基型散熱風扇方面，公司自行研發製造的5G伺服器散熱風扇已完成終端產品驗證，10月份首波出貨給歐洲客戶，是公司利基型散熱風扇產品線研發製造的一大突破。公司目前正積極與其他通訊相關客戶進行產品認證，預估明年5G伺服器散熱風扇將進一步拓展至國內外雲端伺服器客戶族群，5G散熱風扇明年出貨量可望較今年明顯增加。

動力進一步表示，公司第三季推出自有品牌-「好的（Hoood）」隨身型抗菌風扇及智慧強效空氣清淨機終端商品，產品品質受到市場肯定，預計第四季將推出更高單價的「智能空氣淨化機器人」，拓展智慧家電風扇市場，公司將持續開發新款利基型散熱產品，明年可望再推出多款自有品牌的終端商品，公司未來的發展策略將從零組件代工延伸至自有品牌市場，由於品牌產品的開發及設計門檻較高，毛利率亦較高，隨終端產品銷售規模擴大，將同步挹注公司營收及獲利貢獻。

動力對整體展望持樂觀審慎態度，主要在於第四季進入電競產品銷售旺季，歐美消費需求回溫，上游繪圖晶片及其他相關零組件供貨秩序逐步恢復正常，下游客戶訂單持續增溫，搶攻DIY玩家的電競升級市場，公司今年積極開發的5G伺服器散熱風扇與智慧家電終端產品等，亦可望陸續進入量產及銷售階段，公司中長期營運成長動能可期。