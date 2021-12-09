遭質疑養網軍 蘇貞昌稱「政府沒錢」：這是惡意抹黑

下個月將舉行四大公投案，傳出公投結果將決定行政院長蘇貞昌去留，但另有消息指出，蘇揆去留將會與公投結果脫鉤，不論公投結果，蘇揆可望續任至明年底。蘇貞昌今被媒體問及看法，蘇貞昌回應，他個人的未來不重要，台灣的未來才重要，這次四大公投所牽涉的正是台灣的未來。至於外界質疑政府養網軍，蘇貞昌說，政府沒錢養網軍，也不必養網軍，這是惡意抹黑。

外傳蘇貞昌將會續任到明年九合一大選後，蘇貞昌表示，台灣的未來才重要，能源未來能否穩定持續供電、台灣能否持續跟國際做貿易、台灣能否在參加國際貿易組織、台灣經濟能不能繼續強勁地成長，以及台灣會不會在能源轉型安全，會做非核家園，都關係著這一次的投票結果，所以請全國民眾一定要出來投「四個不同意」，讓台灣不會亂下去，讓台灣的未來更有力。

另外，外界質疑政府養網軍，蘇貞昌說，政府沒錢養網軍，也不必養網軍，政府的每一塊錢，預算都明明白白，還得經行政院立案後，編列相關的數據、計畫，經立法院審議通過才能執行，明明白白。

蘇貞昌強調，政府有義務向人民報告政府為你做甚麼，這個也是政府對人民的義務和責任，把網軍和所謂不當的宣傳等湊在一起，是惡意的抹黑。