陳修將婚後卻與公司年輕員工同居，卻因不滿小女友疑似另結新歡，痛下殺手，遭彰化地檢署檢察官依殺人罪起訴，求處重刑；今天偵結移審彰化地院，接押庭後法官裁定20萬元交保並限制住居。(資料照)

76行者遺體修復團隊召集人陳修將今年10月14日晚間，因懷疑小他18歲的同居胡姓女友另結新歡，殘忍殺害女友遭收押禁見至今，彰檢9日偵結將40歲陳男依殺人罪嫌起訴，並移審彰化地院並請求從重量刑；彰化地院開接押庭後，下午4點裁定陳男以20萬元交保，並限制住居。

陳修將原名陳裕章，年少叛逆誤入歧途，多次進出監獄牢籠、前科累累，直到遇見洪女後生活才逐漸安穩，改名後夫妻倆在彰化和美、員林和埔心一帶開業從事殯葬業，婚後育有一女，曾經十分恩愛，但近年卻疑似感情生變、分隔兩地，陳男則帶著公司內22歲的年輕胡姓女員工另築愛巢。

不料，陳卻懷疑小女友另結新歡，今年10月起多次醋勁大發動粗，痛毆胡女逼其交代劈腿情事，為了談判兩人住進摩鐵多日，胡女慘遭嚴刑拷打，10月14日甚至慘遭抓頭重擊地面，最後重傷休克昏迷後死亡。

鑄下大錯的陳修將於隔天凌晨開著賓士車將已沒了呼吸心跳的胡女送醫，面對檢警調查訊問避重就輕，說詞反覆，甚至不認為自己有做錯事情，遭檢方聲請羈押禁見至今；檢方偵結後認其犯後態度不佳，依殺人罪起訴，並請求法官從重量刑。

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