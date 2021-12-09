對於毆打高嘉瑜而遭到收押的林秉樞過去頻頻與大咖合照，資深媒體人黃揚明指出，林秉樞是買餐券，買餐券可以到現場見面合照，就是拿募款餐會當成人脈經營術。陳揮文也驚訝「一萬元買合照？」黃揚明說「對阿，這就是林秉樞套路」！

林秉樞到底是什麼角色？黃揚明9日在《新聞大白話》稱林秉樞騙不了台灣人，台灣人親切老實，但絕對不笨，知道誰在說謊。而這是一個很恐怖的事情，目前確定有一個側翼粉專，有拍片，有經營網軍，2020年之後林秉樞與民進黨的人脈做何互動？例如林秉樞有向藝術家買賣畫作，錢給了，卻沒有去領畫，不尋常的交易代表什麼？這位藝術家跟政府部門有關係、跟民進黨前高層有關係、跟林秉樞也有關係。

黃揚明也自揭，有前媒體同業影射他是對岸側翼，下周會提出告訴，會找出金流。黃揚明也自嘲，他有投資人民幣定存，2017年進場，但還虧錢，歡迎國安單位來查。

針對民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，媒體人黃揚明7日在立法院外受訪時，分析林秉樞用送禮、吃飯、合影、對外宣稱認識某人等結交名人的「套路」（姚志平攝）

黃揚明呼籲，這些人要有點人性，不要什麼都抹紅。他也說，很多綠營的朋友在背後罵他，同業不敢跟他講話，還被同業退群組。他強調，這就是民進黨，當意見跟他們不同的時候，就會面臨很多攻擊。

另外，林秉樞也捐款給很多議員，都是1萬、1.5萬、2萬的小額捐款，黃揚明說，很多人都說林秉樞是讓別人有印象，後來有問到，譬如高嘉瑜沒有辦募款餐會，所以林秉樞是捐獻金。其他人如果辦募款餐會，林秉樞是買餐券，買餐券可以到現場見面合照，就是拿募款餐會當成人脈經營術。陳揮文也驚訝「一萬元買合照？」黃揚明說「對阿，這就是林秉樞套路」！

資深媒體人陳揮文。（黃世麒攝）

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