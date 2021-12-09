美國總統拜登周三簽署了一項行政命令，將利用聯邦政府的採購力，讓美國的碳排放量在2030年結束前減少65%，並在本世紀中葉實現碳中和。

根據這項行政命令，白宮將砸下重金擴大聯邦政府的電動車車隊、升級由政府持有或租賃的建物，並為電網注入更多的清潔電力。

這項應對氣候變遷的新計畫，旨在2030年結束前實現電力系統的零碳排，以及在2050年結束前實現溫室氣體的淨零排放，但可能遭到部分共和黨人和企業反對。

根據白宮發布的清單，美國政府將動用6500億美元的年度採購額提高30萬棟公署建物的能源效率，並以電動車取代聯邦政府逾60萬輛汽車和卡車。

根據這項行政命令，拜登承諾到2035年，政府將為其車隊全面採購零排放車，而政府採購的輕型車則預計在2027年結束前實現零排放。

白宮表示將與美國汽車、電池和充電設備製造商與安裝公司合作，以實現這些目標。

截至2020年，在美國聯邦政府的65.7萬輛汽車當中，電動車的比例只占0.5%。

拜登11月已簽署一項獲兩黨支持的基礎建設法案，其中包括75億美元為電動車打造全國充電站網路。

此外，這項新簽署的行政命令指示政府在2032年結束前將聯邦建物的排放量減少50%，到2045年實現淨零排放，以及指示政府在2030年結束前開發出至少10GW的清潔電力。該命令亦包括一項「購買清潔能源」的倡議，指示政府應推廣使用低排放產品，為美國製的永續低碳產品拓展市場。