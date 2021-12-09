9日，根據韓國官方統計資料，當地人口數在2021年將首次出現減少情況。除了長期需面對低生育率外，韓國政府也要接受人口加速老化挑戰，因為人口少也會帶來像經濟成長，以及全球競爭力等不同層面影響。

韓國政府指出，當地人口數量在2020年達到高峰5184萬後，2021全年可能降至5175萬。若依照現行生育率來看，2050年減至約5120萬，到了2070年時，就只剩下約3770萬韓國人而已，重回1979年的水準。

2018年韓國曾做過一次類似調查，當時，原本預估韓國人口數目會從2029年才開始減少。沒想到現在，人口竟提早7年多就開始走下坡。

由於生活大不易，加上社會觀念改變，韓國年輕人愈來愈多晚婚，不然乾脆不婚也不生。所以，當地生育率在2020年創下歷史新低僅0.84，遠低於之前保持在2.1附近。同時，韓國已連續3年生育率都在1之下。

因此，韓國政府也預估，生育率將在2024年大跌至0.7後，到了2031年才有機會反彈回到1。

韓國人少生，恐怕也會加速導致15歲至64歲的工作年齡人口數量大幅下降。這種情況，就是俗稱的人口懸崖(demographic cliff)現象。

以韓國15至64歲的勞動年齡人口來說，2020年為3740萬，占總人口數的72.1%。不過從2020年以後，預計平均年減36萬，而在2030年代之後，年減數量竟來到53萬。

若依照這種態勢發展，到2070年時，韓國的工作年齡人口將縮減至僅1737萬，只占總人口的46.1%。

韓國在2017年進入老齡化社會，65歲以上老年人的比例超過14%。預估，到2025年時，當地將步入超老齡化社會，屆時老年人口的比例將突破20%。也就是說，2020年時，韓國每百位工作年齡人口必須養活39位15歲以下或65歲以上的民眾，但到2070年時，將會從現行的39位暴增近3倍、至117位。